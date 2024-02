Hemer. Kunden stehen vor dem Aldi-Markt in Hemer zurzeit vor geschlossenen Türen. Was im Geschäft zurzeit geschieht

In der Aldi-Filiale an der Bahnhofstraße in Hemer stehen die Kunden zurzeit vor geschlossenen Türen, und das hat auch einen Grund. Denn im Inneren laufen kleine Umbauarbeiten, weil die Ware im Geschäft anders präsentiert werden soll. Aldi nennt es ein „Frische-Udate“ und will unter anderem den Obst-und Gemüsebereich vergrößern und auch in anderen Bereichen sein Sortiment aufstocken.

Für die Kunden bedeutet das, dass sie erst wieder am Donnerstag, 22. Februar, ab sieben Uhr, im Geschäft einkaufen können.

