Hemer. Traditionell richten die Grundschulen aus Hemer einmal im Jahr die Stadtmeisterschaften im Völkerball und Fußball aus. Das sind die Gewinner.

Im sportlich fairen Wettstreit haben die Hemeraner Grundschüler am Dienstag ihre Kräfte gemessen. Traditionell wurde zum Hallenfußballturnier der Hemeraner Grundschulen und der Regenbogenschule eingeladen, während die Mädchen beim Völkerballturnier der Hemeraner Grundschulen gegeneinander antraten.

Die Freiher-vom-Stein-Schule siegte vor Deilinghofen und der Oesetalschule bei den Stadtmeisterschaften der Grundschulen im Fußball. © Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung | Annabell Jatzke

Gekickt wurde im Grohe-Forum in Hemer. Spannende Partien lieferte das Turnier sowohl in der Vorrunde, als auch später im weiteren Verlauf. Im Finale standen sich die Freiherr-vom-Stein-Schule und die Grundschule Deilinghofen gegenüber. Jubeln konnte schließlich die Schule aus Sundwig. Den dritten Podiumsplatz sicherte sich der Vorjahressieger aus der Oesetalschule.

Mädchen überzeugen beim Völkerball

Parallel dazu kamen die Grundschülerinnen von allen acht Hemeraner Grundschulen in der Turnhalle der Europaschule zusammen, um den Sieger beim Völkerball zu ermitteln. Zunächst wurde in eine Vorrunde in zwei Gruppen gespielt, eher sich dann die jeweils zweitplatzierten Mannschaften jeder Gruppe im kleinen Finale um Platz drei gegenüberstanden.

Dabei hatte die Diesterwegschule ein bisschen mehr Glück und sicherte sich den dritten Rang. Die jeweils Bestplatzierten der Vorrundenphase machten danach im großen Finale den Sieger unter sich aus. Letztendlich konnte die Oesetalschule triumphieren und verwies die Deilinghofer Schule auf den zweiten Rang.

Selbstverständlich hatten alle Teams zu den Turnieren auch Verstärkung zum Anfeuern mitgebracht, sodass an den jeweiligen Spielstätten mitgefiebert wurde. Die Kinder freuten sich über Pokale des Stadtsportverbands und 25-Euro-Gutscheine der Sparkasse.