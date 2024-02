Hemer. Die Südwestfalen IT steht aufgrund der Cyberattacke in der Kritik. Warum die Verwaltung trotzdem an dem IT-Dienstleister festhält.

Deutliche Kritik am IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) wurde am Montag im Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit laut. Schwere Fehler werden der SIT vorgeworfen, das Vertrauen ist erschüttert. Sich von der SIT zu trennen oder einen anderen Dienstleister zu finden, kommt anscheinend aber auch nicht infrage. Die Verwaltung hält an den Unternehmen mit Sitz in Hemer und Siegen fest.