Hemer. Der Tod des langjährigen Geschäftsführers Udo Lohoff hat eine große Lücke hinterlassen. Das hat der Aktionskreis nun vor.

Die Arbeit des Aktionskreises Pater Beda soll weitergehen – auch nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Geschäftsführers Udo Lohoff am 30. Januar. Allerdings muss sich der gemeinnützige Verein auf neue Beine stellen. Vieles, was vor kurzem noch in der Hand einer Person lag, muss nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Fit gemacht werden muss der Aktionskreis auch für veränderte Aufgabenbereiche und eine neue Generation von Helfern. Auch in Hemer wird die Arbeit weiterlaufen.