Hemer. Lange musste die Gemeinde auf das Valentinsfrühstück warten. Vor dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 fand die Veranstaltung zuletzt statt.

Nach einer langen Pause konnte der Verein Phönix rund 50 Gäste beim Valentinsfrühstück in der Sundwiger Christuskirche begrüßen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 fand die Veranstaltung zuletzt statt. Dementsprechend groß waren am Samstagmorgen nach vier Jahren Pause das Interesse und die Freude über die nunmehr dritte Auflage. „Endlich können wir wieder zusammensitzen“, freute sich Annegret Danne, Vorsitzende des Phönix-Vereins, für evangelische Gemeindearbeit, bei der Begrüßung.

Der Valentinstag ist als Tag der Liebenden bekannt. Das heutzutage bekannte Schenken von Blumen und Pralinen ist allerdings aus Amerika über den großen Teich geschwappt. Ursprünglich geht der Valentinstag auf den Heiligen Valentin zurück. Dieser traute einst, als in Rom das Christentum verboten war, heimlich Paare. Und um diesen eine Freude zu machen, schenkte er ihnen Blumen aus seinem Garten.

„Gut, dass wir einander haben“

Kirchenmusikdirektorin Meike Pape spielte darauf am Klavier das Lied „Gut, dass wir einander haben“, was zur Stimmung passte. Im weiteren Verlauf des Frühstücks hatten die Gäste die Gelegenheit, sich Lieder zum Mitsingen zu wünschen. Nach dem ersten Lied wartete ein reichhaltiges Frühstücksbüfett auf die Gäste. Im Vorraum der Kirche waren frische Brötchen, Hefezopf und vieles mehr sowie eine große Auswahl an Wurst, Käse und Aufstrichen aufgebaut. In geselliger Runde an hübsch gedeckten Tischen ließen sich die Teilnehmer das Frühstück im hinteren Teil des Kirchraumes schmecken.

Ein Gedicht und zwei Geschichten gab es zwischendurch noch vom Orgateam rund um die Vorstandsmitglieder Annegret Danne, Andrea Wortmann-Dibowski und Andrea Lipproß. Außerdem stellte sich die neue Quartiermitarbeiterin Simone Stegbauer vor, die seit dem 1. Februar das Interprofessionelle Pastoralteam in der Pfarramtlichen Verbindung zwischen Ihmert und Hemer unterstützt, vor. Als kleinen Willkommensgruß überreichte ihr Annegret Danne einen Blumenstrauß.

Verein Phönix stellt seine Arbeit vor

Des Weiteren nutzte der Phönix-Verein für evangelische Gemeindearbeit die Chance, sich und seine Arbeit vorzustellen. Am 22. März vor 18 Jahren wurde der Verein in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemer-Süd gegründet. Der Verein sammelt Spenden, um bürokratielos die Gemeindearbeit zu unterstützen. Beispielsweise wurden in der Vergangenheit schon Busse für Konfirmandenfreizeiten bezuschusst. Auch ermöglichte Phönix die Veranstaltung von Konzerten.

Das größte Projekt war sicherlich der Waldspielplatz in Ispei, der dank der Mithilfe von Phönix und der Dorfgemeinschaft errichtet werden konnte. Ebenso trägt Phönix regelmäßig dazu bei, dass die Gemeinde das Dorfgemeinschaftshaus in Ispei nutzen kann, indem die Reinigungskosten übernommen werden. Und so wurde nun noch einmal Werbung für den Förderverein gemacht.