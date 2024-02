Hemer. Tagesgäste der Hemeraner Bäder müssen sich ab Mai auf eine Erhöhung der Eintrittspreise einstellen. Wer sichdagegen freuen kann.

Die Eintrittspreise für das Freibad am Damm und das Hallenbad in Hemer sollen sich ab Mai fast verdoppeln. Zurzeit liegt der Tageseintritt für Erwachsene jeweils bei 2,60 Euro, ab Mai soll die Tageskarte dann fünf Euro kosten. Gleichzeitig mit der Preiserhöhung wurden aber auch familienfreundlichere Tarife beschlossen. Kinder unter zehn Jahren erhalten künftig freien Eintritt. Vorher galt dies für Kinder unter sechs Jahren. Die Familiensaisonkarte ist ebenfalls für die meisten Familien günstiger geworden. Der Sportausschuss hat dafür am Dienstagabend einstimmig die Empfehlung an den Rat weitergegeben. Dieser entscheidet endgültig am 16. April über die Sache.