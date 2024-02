Hemer. Eigentlich wollte die Speläo-Gruppe Sauerland nach der Felsenmeer-Visualisierung pausieren, jetzt startet sie Untersuchungen im Hönnetal.

Der Stress der Felsenmeer-Visualisierungsarbeiten in Hemer ist gerade erst vorbei, doch die Speläo-Gruppe Sauerland sieht sich aufgrund aktueller Ereignisse gezwungen zu handeln und legt mit einem neuen Projekt vorzeitig los. Die seit Ende der 70er Jahre im Hönnetal tätige Gruppe als gemeinnütziger Verein für Karstkunde und Montangeschichte in Südwestfalen beginnt in einigen Wochen mit einem groß angelegten Forschungsprogramm zur Aufnahme des aktuellen Zustandes von Höhlen, Stollen und weiteren Karsterscheinungen.