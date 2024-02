Hemer. Eine unbekannte Person ist an der Hauptstraße in Hemer am Donnerstagmorgen in eine Zahnarzt-Praxis eingebrochen. Was genau passiert ist.

Gegen 3.45 Uhr hat laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen eine Anwohnerin eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die sich aus dem Bereich einer Zahnarzt-Praxis an der Hauptstraße in Hemer entfernte. Die unbekannte Person ging durch ein rückwärtig gelegenes Bachbett auf den Gehweg auf der Seite der Friedrich-Grohe-Straße.

Die Person konnte durch die alarmierte Polizei nicht mehr angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte die Person zuvor offenbar mit einem Stein eine Scheibe der Arztpraxis eingeworfen und sich auf diese Weise Zutritt zum Gebäude verschafft. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Weitergehende Hinweise zur Identität der unbekannten Person nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.