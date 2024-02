Hemer. Wer noch eine Eintrittskarte für Hartmut Engler und seine Band im Sauerlandpark haben möchte, sollte nicht mehr lange warten.

Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ geht Deutschlands Erfolgsband Pur von Juni bis September 2024 auf große Tournee. Schon jetzt sind viele der 28 Termine ausverkauft. An den weiteren Spielorten werden die Tickets knapp. Für den Auftritt in Hemer gibt es noch Karten.

Norderney - Dresden - Hemer

Für PUR-Fans gibt es in der Open-Air-Saison 2024 eine musikalische Vollbedienung. Die Formation um Frontmann Hartmut Engler tourt durch attraktive Freiluft-Locations in der gesamten Bundesrepublik – von Norderney bis Füssen und von Mönchengladbach bis Dresden. Und die Nachfrage nach Karten für die 28 Shows an 25 Spielorten ist riesengroß. Gut vier Monate vor dem Tourstart auf dem Emmendinger Schlossplatz sind bereits weit über 200.000 Tickets für die „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Konzerte verkauft worden.

Pur kommt regelmäßig nach Hemer

Auch für das Konzert in Hemer am 30. August werden die Karten knapp. Aktuell sind 8500 Tickets verkauft, nur noch 1000 sind im freien Verkauf. „Pur ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Wir sind sehr froh darüber, dass die Band in regelmäßigen Abständen bei uns Station macht“, so Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks. Auf dem Programm der „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Shows, bei denen PUR in Hemer von den Support-Acts Batomae und Franziska Kleinert begleitet wird, stehen Songs des jüngsten Top-Ten-Albums „Persönlich“. Hinzu kommen die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte, darunter Klassiker wie „Lena“, „Funkelperlenaugen“, „Hör gut zu“, „Abenteuerland“ und „Wenn sie diesen Tango hört“.

Tickets gibt es noch über die Webseite des Parks (sauerlandparks-hemer.de) oder im Ticketshop an der Ostenschlahstraße.

