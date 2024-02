Hemer. Die „dIRE sTRATS“ covern Klassiker wie „Money for Nothing“. Frontmann Wolfgang Uhlich gilt als einer der besten Mark-Knopfler-Imitatoren.

Der britischen Kultband „Dire Straits“ wird am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr im Alten Casino Tribut gezollt. Die „dIRE sTRATS“ covern Hits wie „Sultans of Swing“, „Walk of Life“ oder „Money for Nothing“. Die Band ist schon 2019 im Alten Casino aufgetreten und hat das Publikum überzeugt. Auch ansonsten ist die Band viel unterwegs. 2023 ging die Tour der Musiker quer durch Deutschland mit Zwischenstopps in Österreich und den Niederlanden.

Als die Dire-Straits-Tribute-Band Nr. 1 aus ganz Europa bezeichnet der Sauerlandpark die „dIRE sTRATS“. „Wolfgang Uhlich wird dabei von vielen fachkundigen Fans im In- und Ausland als bester Mark-Knopfler-Imitator angesehen“, heißt es in der Ankündigung. Die Band hat sich mit 800 Konzerten fest in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Ein Höhepunkt war der Sieg des bundesweiten Tribute-Contests in Koblenz, mit 100 teilnehmenden Tribute-Bands. Durch enorme Wandlungsfähigkeit wird ein Live-Programm für alte Kenner und neue Fans geschaffen.

Sechs Rocker bringen das Original auf die Bühne

Die Band besteht aus Wolfgang Uhlich (Gesang und Leadgitarre), Thomas Fiebig am Bass, Matthias Strass an der Gitarre, Tobi Blattmann an den Keyboards, Olaf Satzer am Schlagzeug und Percussionist Jens Gernhoff.

Ohne Hilfsmittel und Tricks – mit Individualität, musikalischem Feingefühl, präzisem Solospiel und dem richtigen Draht zum Publikum hat die Band die Herzen im Sturm erobert. Tickets für die „dIRE sTRATS“ im Alten Casino gibt es zum Preis von ab 28,50 Euro online bei adticket.de, über die Homepage des Parks und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer an der Ostenschlahstraße.

