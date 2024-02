Hemer. Im Jahr 2011 wurde in Hemer mit der Schulsozialarbeit begonnen. Heute ist dieses Angebot für Schüler, Lehrer und Eltern nicht mehr wegzudenken.

Sie sind wichtiger denn je und haben ihr Aufgabengebiet längst ausgeweitet: Schulsozialarbeiter helfen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Lebensbereichen und bieten individuelle Beratung und Unterstützung bei persönlichen Problemen, familiären Konflikten, schulischen Schwierigkeiten und emotionalen Herausforderungen. Durch ihre Anwesenheit in der Schule schaffen sie einen sicheren Raum, in dem Schüler ihre Sorgen und Ängste teilen können. Doch was viele vielleicht überrascht: Immer häufiger nutzen auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern das Gesprächsangebot. Und die Schulsozialarbeit ist auch präventiv unterwegs.