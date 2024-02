Hemer. Vor Weihnachten 2023 starb ein Sechsjähriger in einem Mehrfamilienhaus in Hemer. Nun liegt der schriftliche Obduktionsbericht vor.

Auch zwei Monate nach dem Tod eines Sechsjährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße in Hemer gibt es noch keine eindeutigen Erkenntnisse über die Todesursache. Das Kind war am 21. Dezember von Rettungskräften leblos aufgefunden worden. Reanimationsversuche scheiterten, laut Staatsanwaltschaft waren Hämatome am Körper des Jungen zu finden. Ein Anfangsverdacht gegenüber dem Vater des Kindes liegt vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags bzw. Körperverletzung mit Todesfolge.

Neurologische Untersuchung soll Ursache klären

Unklar ist weiterhin, ob das Kind durch Verletzungen durch den Vater oder durch Vorerkrankungen zu Tode gekommen ist. Der schriftliche Obduktionsbericht liegt mittlerweile vor, neue Erkenntnisse lassen sich jedoch laut Staatsanwalt Bernd Haldorn nicht davon ableiten. Eine neurologische Untersuchung soll die Ursache klären. Aber diese werde noch ein paar Monate in Anspruch nehmen, so der Staatsanwalt.

