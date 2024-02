Hemer. Tablets haben Einzug in den Unterricht der weiterführenden Schulen gehalten. Das hat nicht nur positive Folgen für den Schulalltag.

Rund 2500 iPads sind aktuell in den weiterführenden Schulen im Umlauf, wie es Jason Zube, IT-Koordinator für die Hemeraner Schulen dem Schulausschuss am Mittwoch berichtete. Die Schul-Tablets sorgen für neue Möglichkeiten des Lernens, können von den Schülern auch für andere Dinge genutzt werden. Die Schulen bewerten das Potenzial der neuen Technik durchaus unterschiedlich. Das Gymnasium sieht darin einen „Quantensprung“ in der Unterrichtsentwicklung, die Realschule dagegen eine Quelle der Ablenkung.