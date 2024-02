Hemer. Als besondere Erinnerung hat Superintendentin Martina Espelöer der Evangelischen Kindertagesstätte Stephanus in Hemer ein Geschenk überreicht.

Mit dem Sakrament der Taufe werden Kinder in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen – sozusagen der erste Grundstein im Leben eines Christen. An den Tag der Taufe kann man nicht genug erinnern, beginnt mit ihm doch alles. Das dachte sich auch im letzten Jahr Superintendentin Martina Espelöer, die zusammen mit ihrem Team die Idee von einem Tauferinnerungsstuhl für die evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Iserlohn entwickelte. So kann in den Einrichtungen immer der Tauftag der Schützlinge gefeiert werden, und die Kinder dürfen dann auf dem besonderen Stuhl Platz nehmen. Gleichzeitig ist er auch als Segensstuhl für alle Kinder in der Einrichtung, ganz gleich ihres Glaubens, gedacht.

Der Entwurf für den Tauferinnerungsstuhl beruht auf den Ideen von Superintendentin Martina Espelöer selbst. Der bunte Holzstuhl mutet an wie ein kleiner Thron, ziert ihn doch eine Krone. Zudem ist der Stuhl mit typischen christlichen Symbolen, einem Kreuz und Fischen, geschmückt. Farblich ist er in Grün, Blau und Gelb bunt gestaltet. Umgesetzt wurde der Entwurf von Tischlermeister Thomas Henn-Milinski von der Tischlerei HeMi aus Iserlohn. Passend zum Jahr der Taufe, das in der Evangelischen Kirche 2023 gefeiert wurde, erhielten bereits einige der insgesamt 26 Kindertagesstätten, die dem Trägerverbund für Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn angehören, ein Exemplar.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Jetzt wurde ein solches Tauferinnerungs- beziehungsweise Segensstühlchen auch in der Evangelischen Kindertagesstätte Stephanus – Familienzentrum Meilenstein in Deilinghofen überreicht, und zwar höchstpersönlich von Superintendentin Martina Espelöer, die noch weitere Exemplare nach Menden und Altena brachte. In Deilinghofen freute sich Stefanie Scholz, Abwesenheitsvertretung der Leitung, mit dem Team und den Schützlingen über das Geschenk. Vor Ort wurde das Stühlchen gleich einmal eingeweiht. Einzelne Kinder durften darauf Platz nehmen, und die Superintendentin sprach ihnen den Segen Gottes zu. Aber auch die Kinder durften sich gegenseitig den Segen spenden sowie Stefanie Scholz segnen. Gemeinsam wurde dann auch noch das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ angestimmt.

Im Kindergartenalltag soll der Taufstuhl zukünftig regelmäßig zum Einsatz kommen, um die Kinder an ihrem Tauftag oder einem Segenstag hochleben zu lassen und sie an die Taufe als so wichtiges Sakrament zu erinnern bzw. ihnen zu zeigen, dass jedes Kind für Gott ein Segen ist. Zu dem Stuhl gibt es auch ein mögliches Konzept, das der Evangelische Kindergarten Lindenbergstraße aus Hohenlimburg, der bereits einen Stuhl erhalten hat, entwickelt hat. Stefanie Scholz erklärte der Superintendentin, dass in der Deilinghofer Kindertagesstätte auch Taufgeschenke verteilt werden. Am Sonntag steht in der Evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen eine Taufe im Gottesdienst an, eventuell wird dann auch dort vielleicht das nun ausgelieferte Stühlchen eingesetzt.