Zu einem Unfall auf dem Gelände eines Busunternehmens an der Poststraße in Hemer ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.05 Uhr gekommen.

Laut Informationen der Polizei hatte dort ein 64-jähriger Fahrer mit einem Bus zunächst die Wand einer Waschanlage durchstoßen und war dann gegen ein Wohnhaus geprallt. Insbesondere die Waschanlage wurde dabei schwer beschädigt.

Der Busfahrer konnte nicht vernommen werden, weil wegen eines Schocks vom Rettungsdienst behandelt wurde. Warum der Unfall geschah, steht noch nicht fest. Alkohol und Drogen habe der 64-Jährige nicht konsumiert. Über die Höhe des Schadens kann die Polizei keine Angaben machen, weil sich der Unfall nicht im öffentlichen Verkehrsraum ereignet hatte.