Hemer. Die waschechte Hemeranerin feierte jetzt ihren 90. Geburtstag im Kreis ihrer Familie. Mittlerweile hat sie auch zwei Urenkelkinder.

Grund zum Feiern hatte am Samstag Ilse Klein. Die waschechte Hemeranerin vollendete das 90. Lebensjahr. Aufgewachsen in der Innenstadt, zog sie später mit der Familie nach Sundwig und schließlich nach Deilinghofen. Die Familie hatte immer einen großen Stellenwert in ihrem Leben.