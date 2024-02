Hemer. Ein 29-Jähriger geriet in der Einfahrt zum Westiger Penny-Markt in Hemer von der Fahrbahn ab. Nach dem Aufprall brannte der Motor seines Autos.

Ein 29-jähriger Hemeraner unter Alkoholeinfluss hat am frühen Samstagmorgen gegen 2.05 Uhr seinen Wagen gegen eine Werbetafel in der Nähe der Einfahrt des Penny-Marktes in Westig an der Hauptstraße gefahren. Dadurch geriet auch die Fahrzeugfront seines Autos in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Laut Polizei geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab und erzeugte einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme entnahmen die Beamten beim Fahrzeugführer eine Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ein weiterer Fahrer wurde am Freitagabend um 23.36 Uhr unter dem Einfluss von Drogen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Hauptstraße von der Polizei angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der 33-jährige Mendener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

