Hemer. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Eines der Fahrzeuge war nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Urbecker Straße am Freitag um 14.54 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Ein 19-jähriger Iserlohner und ein 47-jähriger Hemeraner befuhren laut Polizei die Urbecker Straße in entgegengesetzter Richtung. An einer Engstelle kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass ein beteiligtes Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ein nicht richtig gesicherter Anhänger beschädigte laut Polizei am Freitag gegen 13.05 Uhr am Haarweg ein daneben stehendes Auto. Ursache dafür war der starke Wind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe