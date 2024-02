Hemer. Rund 350 Zuschauer haben in Hemer sich von der Coverband „Dire Strats“ in die tiefen Klangwelten der Originale um Mark Knopfler mitnehmen lassen.

In die Klangwelten der britischen Band Dire Straits konnten am Samstagabend die rund 350 Zuschauer im Alten Casino in Hemer eintauchen. Die „Dire Strats“ haben musikalisch die Geschichte der Band um Mark Knopfler erzählt und dabei auch eigene Kompositionen gespielt. Beim Publikum kam die Stimmung offenbar an, viele klatschten mit und bewegten sich zum Rhythmus. Auch Anekdoten über die Original-Band gehörten zum Programm.