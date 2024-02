Hemer. Weil der Wetterhahn der Kirche Peter und Paul in Hemer nicht mehr fest sitzt, musste am Sonntag die Feuerwehr ausrücken.

Weil der Wetterhahn auf dem Turm der katholischen Kirche Peter und Paul in Hemer in Schieflage geraten ist, musste am Sonntagnachmittag die Feuerwehr ausrücken.

Die Einsatzkräfte waren mit der Drehleiter angerückt, um den Turm näher in Augenschein zu nehmen, konnten den Wetterhahn jedoch nicht erreichen. Auch Vertreter der Stadt, des Ordnungsamtes und der Kirchengemeinde wurden umgehend informiert. Eine Fachfirma wurde ebenso kontaktiert, jedoch war es am Sonntagnachmittag nicht möglich, die Gefahr zu bannen.

So wurde von der Feuerwehr der Bereich rund um die Kirche vorsorglich abgesperrt, der Gottesdienst konnte jedoch stattfinden.