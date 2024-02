Hemer. Der schiefe Wetterhahn der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hemer muss noch bis Donnerstag halten. Erst dann ist Hilfe in Sicht.

Der Wetterhahn auf dem Turm der katholischen Kirche Peter und Paul in Hemer muss noch einige Tage in Schieflage ausharren. Erst am Donnerstagmorgen kann eine Fachfirma mit einem ausreichend großen Kran in die Geitbecke kommen und die Turmspitze abnehmen.