Auch CariTasche kapituliert in Hemer vor der Eisschicht

Hemer. Schnee und Eis bereiten zum Wochenstart so einige Probleme. Die Stadt erinnert an die Räumpflicht der Anlieger.

Eine dicke Eisschicht, darüber mehrere Zentimeter Neuschnee: Wer am Montagmorgen mit seinem im Freien geparkten Auto zur Arbeit musste, der hatte reichlich Kratz- und Auftauarbeit. Manchen Autofahrern gelang es erst gar nicht, die seit dem Eisregen in der Nacht zu Sonntag festgefrorenen Türen zu öffnen. Eis und Schnee sorgten zu Wochenbeginn für erhebliche Behinderungen.

Das Winterwetter bescherte auch der CariTasche erhebliche Probleme. Die im Freien geparkten Fahrzeuge freizukratzen wäre vielleicht noch machbar gewesen, aber die vereisten Zufahrten verhinderten am frühen Morgen das Abholen der Lebensmittel aus den Geschäften. Daher konnten am Montag keine Lebensmittel im Alten Amtshaus ausgegeben werden. Zum Problem wäre auch das Warten bei Minus sieben Grad vor dem Ausgabefenster geworden. Das Team hofft, ab Dienstag wieder fahren zu können. „Allen Hemeraner Kunden bieten wir an, in den nächsten Tagen nach Iserlohn zu kommen“, teilt Josef Radine von der Tafel mit. Die Filiale in Iserlohn an der Pütterstraße 27 ist dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.

MVG muss zeitweise einigeLinienfahrten streichen

Probleme hatte auch die MVG. Die Linie 1 zwischen Hemer und Menden wurde zeitweise eingestellt. Die Linie 2 endete in Deilinghofen und auch auf der Linie 3 ging es nur noch bis Heppingsen. Der Sauerlandpark musste seine für Montag angekündigte Öffnung auf heute verschieben. Die Wege konnten nicht verkehrssicher geräumt werden.

Die Stadt Hemer erinnert aufgrund vieler Nachfragen und Hinweise daran, dass Bürgerinnen und Bürger auch im Winter zu Schaufel und Besen greifen müssen. Das betrifft nicht nur die Gehwege vor den Grundstücken, sondern in manchen Bereichen auch die Fahrbahnen. Nicht jede Straße wird entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Stadt Hemer durch den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer von Schnee und Eis befreit, die Verkehrssicherungspflicht obliegt mancherorts den Grundstückseigentümern. Um welche Straßenzüge es sich dabei genau handelt, kann unter www.hemer.de/strassenreinigungspflichtnachgelesen werden. Die Straßenliste reicht vom Alberichweg über Goldacker bis zum Wichernweg.

Glätte und Schnee zwischen7 und 20 Uhr beseitigen

Beim Kampf gegen Schnee und Eis erinnert die Stadt an die Räumpflicht. Foto: Ralf Engel / IKZ

Grundsätzlich sei die Eigentümerin bzw. der Eigentümer oder die Mieterin bzw. der Mieter des an den Gehweg angrenzenden Grundstückes für die Beseitigung von Schnee und Eis und für das Streuen bei Glätte verantwortlich, so die Stadt. Grenzt ein Grundstück an zwei Straßen (z.B. bei Eckgrundstücken), so besteht demnach die Räumpflicht zu beiden Straßen, unabhängig davon, ob ein Zugang zu einer der beiden Straßen vorhanden ist. „Zwischen 7 und 20 Uhr müssen gefallener Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Ende eines Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte beseitigt werden. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages beseitigt werden“, heißt es in der Satzung.

Öffentliche Gehwege müssen nach Möglichkeit so weit geräumt werden, dass zwei entgegenkommende Passanten problemlos aneinander vorbeigehen können. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut werden.

„Wer wegen Krankheit oder Abwesenheit seiner mietvertraglichen Räumpflicht nicht nachkommen kann, muss für eine Vertretung sorgen“, erläutert Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz. Allerdings hätten mehrere Gerichte Senioren, die wegen Gebrechlichkeit nicht mehr Schnee räumen konnten, von dieser Pflicht entbunden. „Meist sehen die Gerichte die Senioren dann auch nicht in der Pflicht, ersatzweise einen Räumdienst zu beauftragen“, so die Juristin. Bei jüngeren Mietern, die zum Beispiel wegen einer Erkrankung ihren winterlichen Pflichten nicht nachkommen könnten, spiele es vor Gericht eher eine Rolle, ob es ihnen möglich sei, eine Ersatzperson zu finden oder zu bezahlen.