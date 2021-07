Auch das größte Schützenfest in Hemer muss wieder ausfallen

Deilinghofen. Deilinghofens Königspaar verlängert bis 2022 und grüßt das Schützenvolk.

Das größte Hemeraner Schützenfest hätte ab heute wieder Tausende nach Deilinghofen gelockt, doch zum zweiten Mal muss auch der BSV Deilinghofen wegen Corona auf seine Traditionsveranstaltung verzichten. Für das Königspaar Bodo I. und Korinna I. sowie Luca und Lina als Jugendkönigspaar und das Kinderkönigspaar Anni und Emil verlängert sich die Regentschaft bis 2022. Das BSV-Königspaar grüßt alle Schützen und Bürger am traditionellen Festwochenende:

„Wir, das Königspaar Bodo I. und Korinna I. Schweikard aus Deilinghofen, haben, wie alle anderen, niemals gedacht, dass die Corona-Krise noch so lange bestehen bleibt, und wir auch in diesem Jahr auf unser langersehntes Schützenfest verzichten müssen. Wir bedauern zutiefst, dass uns die gemeinsamen Stunden und die gemütlichen Zusammenkünfte des Schützenlebens auch dieses Jahr durch die Pandemie verwehrt werden.

Dennoch geben wir als Königspaar mit unserem wundervollen Hofstaat die Hoffnung nicht auf, dass wir im nächsten Jahr mit allen anderen ausgiebig ein schönes und fröhliches Schützenfest feiern können. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. An dieser Stelle möchten wir uns als Königspaar besonders bei unserem Hofstaat bedanken, dass sie uns noch ein weiteres Jahr unterstützen und uns in jeglicher Art so herzlich beiseite stehen, so wie auch wir zu ihnen stehen. Auch unser Hofstaat lässt den Kopf nicht hängen und hofft, im nächsten Jahr ein wundervolles Schützenfest feiern zu dürfen, so dass wir dann die Pandemie hinter uns lassen können. Bleibt weiterhin alle gesund und auf ein baldiges Wiedersehen,ein kräftiges Horrido!“

