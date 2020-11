Auch in Coronazeit nicht auf den Adventskranz verzichten

Als man im September, die im März ausgefallene Jahreshauptversammlung nachholte, war man beim CVJM Deilinghofen noch voller Hoffnung, dass der traditionelle Ghana-Aktions-Tag, der jedes Jahr an Totensonntag im Martin-Luther-Haus stattfindet, durchgeführt werden kann. Nun sieht es durch den Lockdown anders aus. Auch die Traditionsveranstaltung muss coronabedingt abgesagt werden.

In vielen Wohnzimmernsteht ein CVJM-Kranz

Für viele Gemeindemitglieder gehört der CVJM-Basar am Sonntag vor dem ersten Advent zur Vorbereitung auf das Fest. Neben Büchern, Selbstgemachten und vielem mehr sind Adventskränze und Adventsgestecke stets der Renner bei dem Basar. In vielen Wohnzimmern in Deilinghofen steht ein Kranz, der von Mitgliedern des CVJM Deilinghofen gebastelt wurde.

Viele sind daher traurig, dass der Aktions-Tag ausfällt. Um die Enttäuschung im Rahmen zu halten, bieten die Mitarbeiter des CVJM Deilinghofen für die vielen treuen Besucher des Basars einen Adventskranz-Lieferservice an. Nicht nur die treuen Besucher, die sonst ins Martin-Luther-Haus gekommen wären, haben ihren Nutzen von der Aktion. Die Adventskränze werden zugunsten des Partnerschaftsvereins, dem YMCA in Wawase in Ghana, verkauft. Und auch in Ghana ist die Not aufgrund der Corona-Pandemie groß.

Bis zum 14. November kann beim CVJM ein Adventskranz oder ein Adventsgesteck für 15 bis 20 Euro bestellt werden. Da vor Ort nicht aus einer Auswahl an Kränzen und Gestecken ausgesucht werden kann, dürfen bei der Bestellung Gestaltungswünsche beispielsweise in Bezug auf Kerzenfarbe geäußert werden.

Die Lieferung der bestellten Kränze und Gestecke erfolgt dann in der Woche vor dem ersten Advent. Bestellungen werden unter anderem per E-Mail an info@cvjm-deilinghofen.de angenommen. Des Weiteren können sich Interessierte telefonisch im Gemeindebüro unter 02372/556366-30 oder bei Friederike Groth unter 0162/ 2367021 sowie bei Gudrun Piltz unter 02372/61575 melden. Der CVJM Deilinghofen hofft, dass alle gesund die Pandemie überstehen und dass man dann schnell wieder das Vereinsleben aufleben lassen kann.