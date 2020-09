Auf die Bedenkzeit folgt ein lyrisch-konzertantes Programm

Hemer. Karin und Gottfried Pielhau treten am Freitag in der Ebbergkirche auf

„Ein besonderer Ort“ – unter diesem Thema findet am Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr in der Ebbergkirche die Oktober-Bedenkzeit statt. Viele Menschen kennen für sich ganz persönlichen Orte, die oft auch einen spirituellen Charakter haben: Glücksorte, Zufluchtsecken, Trostplätze oder Kraftpunkte. „Was ist eigentlich mein persönlicher anderer Ort und welche Erfahrung habe ich mit Gott und in meinem Glauben an besonderen Orten gemacht?“ Diesen Fragen geht Heidrun Brucke in der Bedenkzeit im Oktober nach. Nach einer 15-minütigen Pause findet im Anschluss um 19.45 Uhr die zweite Veranstaltung in der neuen Reihe „hörenswert“ statt.

„Zwischen Himmelund Erde“

Die Stadtkirchenarbeit der evangelischen Kirche in Hemer lädt zu einem lyrisch-konzertanten Programm von etwa einer Stunde ein, das von Karin und Gottfried Pielhau gestaltet wird. „Zwischen Himmel und Erde“ – in diesem Thema finden Texte und Lieder von Hanns Dieter Hüsch, Eva Strittmatter, Joachim Ringelnatz und anderen Poeten Platz, mit denen die Künstler gesprochen oder auf der Gitarre begleitet und gesungen, das Publikum erfreuen wollen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Arbeit der Stadtkirche wird gebeten.