Aufdringliche Stromwerber an der Haustür

Hemer. Seit einigen Tagen erreichen das Kundencenter der Stadtwerke vermehrt Anrufe von Kunden, die vor kurzem unangemeldeten Besuch bekommen haben. Die Rede ist von Drückerkolonnen, die per Haustürgeschäft versuchen, einen schnellen Vertragsabschluss in die Wege zu leiten. „Unsere Kunden berichten von aufdringlichem Bemühen der Vertretern, einen Stromwechsel zu erwirken“, berichtet Elena Herlach, Teamleiterin des Stadtwerke Kundenservice und ergänzt: Schon die Einsicht in die letzte Jahresrechnung, ein Blick auf den Strom- oder Gaszähler, und sogar das Einfordern eines Kontoauszuges seien nur eine Auswahl an verschiedenster Vorwände, um ohne den Willen des Kunden einen Lieferantenwechsel einzuleiten.

Unbekannte nicht in die Wohnung lassen

Dabei gehen die Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen unterschiedlich vor. „Mit dem Versuch, Zutritt zu den Wohnungen argloser Kunden zu erlangen, kommt es vermehrt vor, dass sich die Drückerkolonnen gar als Mitarbeiter oder Partner der Stadtwerke ausgäben oder von einem vermeintlichen Wechsel der Stadtwerke zu einem anderen Unternehmen berichten“, beschreibt Elena Herlach das mitunter dreiste Vorgehen.

Um nicht überrumpelt zu werden und unfreiwillig einen Lieferantenwechsel einzuleiten, raten die Stadtwerke zu Vorsicht bei Haustürgeschäften. Empfohlen wird, unbekannte Vertreter gar nicht erst in die Wohnung eintreten zu lassen. „Unsere Kollegen können sich immer mit einem Betriebsausweis als Mitarbeiter der Stadtwerke kenntlich machen“, macht Herlach auf den Unterschied zu vermeintlichen Partnern der Stadtwerke Hemer aufmerksam.

Darüber hinaus weisen die Stadtwerke auf das 14-tägige Widerrufsrecht hin, sollte dennoch einmal ein nicht gewünschter Vertragsabschluss zustande gekommen sein. In jedem Fall gilt: Ist man unsicher oder fühlt sich gar überrumpelt, stehen die Stadtwerke vor Ort in ihrem Kundencenter in der Hauptstraße 187 oder unter 02372/5008-25 und -26 beratend zur Verfügung.