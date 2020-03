Aufräumaktion: Damit die Tiere im Wald gut leben können

Hemer. Kindergartenkinder der Bärenbande sammeln am Ende einer Umwelt-Projektwoche mit Greifzangen Müll in der Umgebung auf.

Für die Kinder der Bärenbande ist klar, warum es sinnvoll ist, Müll zu trennen und Abfall aufzusammeln: „Damit die Tiere einen Platz zum Leben haben“, kommt wie aus der Pistole geschossen aus dem Mund des sechsjährigen Janosch. Zum Abschluss ihrer Projektwoche zum Thema Umwelt am Freitag – gleichzeitig der letzte Tag vor der Schließung der Kita aufgrund der Corona-Situation – sind die Kindergartenkinder von der Einrichtung an der Berliner Straße noch einmal nach draußen gegangen und haben Müll in der Gegend aufgesammelt.

Nach einer kurzen Einweisung durch die Erzieherinnen geht es raus aus der Kita. Die Kinder ziehen Schutzhandschuhe an und machen sich mit den Greifzangen vertraut. „Wenn du da drauf drückst, kannst du den Müll aufsammeln“, zeigt Erzieherin Heike Hussain, wie es geht. Sie ist auch eine der Mitarbeiterinnen, die die Projektwoche „Von Mülldetektiven und Plastikhelden“ organisiert hat.

Mülltrennung istein großes Thema

Zwei Wochen lang haben die Kinder an der Berliner Straße etwas über die Umwelt gelernt. Vor allem die Mülltrennung war Thema. „Plastik gehört in die gelbe Tonne“, weiß die fünfjährige Julia. Die richtige Herangehensweise haben die Erzieher mit den Jungen und Mädchen geübt. Neben einem Besuch von der Verbraucherberatung zum Thema haben die Kinder auch auf ihre eigene Art den Abfall recycelt. Aus Müslischachteln, Milchtüten und Joghurtbechern hat die fünfjährige Hanna zum Beispiel einen bunten Roboter gebastelt und zeigt stolz auf ihn. Aber auch Autos, kleine Männchen und eine zum Mund mit ausgestreckter Zunge umfunktionierte Kleenex-Verpackung sind dabei. Geschichten über den grünen Müllkobold Knud verdeutlichten den Kindern die Problemlage der Umweltverschmutzung.

Zigarettenkippen und Bonbonpapier aufgesammelt

Schließlich geht es gegen Ende der Projektwoche in die Praxis über. Die Kinder greifen mit ihren Werkzeugen Zigarettenkippen, Bonbonpapier Plastikreste auf dem Parkplatz vor der Kita und werfen es dann in eine der mitgetragenen blauen Tüten.

Größere Teile wie Plastiktüten oder Kartonverpackungen finden sich auf der nahe gelegenen Wiese. „Es ist wichtig, dass die Kinder nicht nur Zuhause auf Abfall achten, sondern auch in ihrer Umgebung“, sagt Erzieherin Heike Hussain.