Aus der Skifreizeit in Quarantäne

Hemer. Es war ein schöner Skiurlaub in Tirol, der für Gesamtschülerin Jule Flamme und ihre Mitschüler in der häuslichen Quarantäne endet.

Jule Flamme (18) hat es sich notgedrungen in ihrem Bett gemütlich gemacht und schaut auf ihr Handy. Ihr Zimmer im zweiten Stock des Elternhauses hat sie seit Samstagmorgen nicht mehr verlassen – und das wird sie wohl auch erstmal nicht. Die Schülerin der Gesamtschule ist am Freitag aus dem österreichischen Tirol zurückgekommen, wo sie mit ihrer Stufe mit rund anderen 50 Schülern und Betreuern auf Skifreizeit war.

Nachricht von der Schule per WhatsApp

„Relativ schnell nach der Rückkehr der Gruppe haben wir Nachricht per WhatsApp erhalten, dass die Jugendlichen in häusliche Quarantäne sollten“, so Annemarie Flamme. Ihre Tochter lebt aktuell in ihrem Zimmer, hat ein eigenes Badezimmer und wird von Mama versorgt. „Ich selbst habe beim Gesundheitsamt angerufen, ob diese Quarantäne denn auch für den Rest der Familie gilt“, so die besorgte Mutter, „eine richtige Antwort habe ich nicht bekommen“.

Im Hause Flamme wird das Thema Corona sehr ernst genommen, und so hofft Annemarie Flamme, dass ihre Tochter schnell getestet wird, damit es Klarheit gibt. Sie selbst unterstützt zum Beispiel auch täglich ihre ebenfalls im Haus lebenden Eltern, beide gehören auf Grund ihres Alters zur Risikogruppe. „Alles gerade etwas schwierig“, sagt Annemarie Flamme, die das Haus im Grunde nicht verlassen möchte, so lange es keine Gewissheit gibt, ob ihre Tochter mit dem Virus infiziert ist oder im besten Fall eben nicht.

Ein anderes Familienmitglied hat die Einkäufe erledigt. „Wir sitzen hier in Wartestellung“, so die 47-Jährige. Jule Flamme ist nach den wenigen Tagen in ihrem Zimmer bereits gelangweilt. „Ich sitze hier rum und drehe Däumchen“, hofft sie, dass das Ganze bald ein Ende findet.

„Alle müssen einheitlich handeln, alle müssen sich an die Regeln halten, ansonsten bringt das alles nichts. Wenn gesagt wird, dass man zu Haue bleiben soll, dann ist das so. Das hat nichts mit Panikmache zu tun, sondern damit, dass wir nicht nur uns, sondern auch andere in Gefahr bringen können“, betont Annemarie Flamme.