Aussagen widersprüchlich: Freispruch für 55-Jährigen

Hemer. Ein Hemeraner musste sich wegen sexuellen Übergriffs an seiner Stieftochter vor dem Schöffengericht verantworten.

Freispruch lautete das Urteil für einen 55-jährigen Hemeraner, der vor dem Schöffengericht Iserlohn der sexuellen Handlung ohne Einverständnis an seiner Stieftochter angeklagt wurde. Laut der Schilderung des 22-jährigen angeblichen Opfers habe sich der Angeklagte nachts in ihr Bett gelegt und sexuell genötigt. Da die Aussagen der Zeugin vor Gericht und vor der Polizei widersprüchlich waren, kam es zum Freispruch. Aus der Sicht des Angeklagten habe sich das Ereignis ganz anders abgespielt.

„Ich bin aufgewacht und sie saß auf mir drauf. Wahrscheinlich, um Sex mit mir zu haben“, schildert der Angeklagte den Vorgang aus seiner Sicht. Als sie versucht habe, ihm die Hose herunterzuziehen, habe er sie weggestoßen und dann zu ihr gesagt: „Das bleibt besser unter uns.“ Damit habe er das schwierige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter nicht gefährden wollen, begründet der Angeklagte, warum er seiner Freundin nicht sofort von der Handlung erzählt hat.

Aus Sicht der Zeugin hat der Angeklagte sich zuerst in ihr Bett gelegt und sie „befummelt“, wobei sie im Halbschlaf aufgewacht sei, um dann wieder einzuschlafen. Dann sei sie später wieder aufgewacht, als sie das Glied des Angeklagten an ihrem Gesäß gespürt habe. „Wenn du es nicht sein lässt, hole ich meine Mutter“, habe sie dann gesagt. Er habe dann laut der Schilderung gesagt: „Wenn du davon etwas erzählst, sorge ich dafür, dass du aus der Wohnung fliegst“. Zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls wohnte die 22-Jährige mit ihrer Mutter und dem 55-Jährigen in einer Wohnung. Nach einer Woche folgte das Gespräch mit der Mutter, bei dem nicht nur der Angeklagte, sondern auch der Onkel der 22-Jährigen anwesend waren.

Die Schilderung des Vorgangs vor der Polizei wich jedoch von der dargestellten Erzählung der Zeugin ab, wie Strafverteidiger Stefan Harmuth erläuterte. Da war noch von einem dritten nächtlichen Besuch des Angeklagten die Rede, in der der Angeklagte sie umarmt habe. „Ich will das vergessen“, erklärte die 22-Jährige vor Gericht. Durch Widersprüche und Ungenauigkeiten der Zeugenaussage konnte dem Angeklagten die ihm zur Last gelegte Tat nicht nachgewiesen werden. Auch die wenig umfangreiche Aussage eines Ex-Freundes, dem die Zeugin die Geschichte anvertraut hatte, sorgte nicht für die Glaubwürdigkeit der Zeugin.