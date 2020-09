Hemer. Unbekannte Diebe sind innerhalb der vergangenen 14 Tage in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Virchow-Straße eingebrochen und haben einen 4-PS-Außenbordmotor der Marke Mercury gestohlen. Laut Polizei hebelten die Diebe die Tür zum Kellerraum auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Sachdienliche Hinweise zum Dieb und/oder dem Verbleib des Motors nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen.