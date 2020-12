Außenspiegel abgefahren

Hemer. Eine Unfallflucht meldet die Polizei von der Nockenstraße. Gegen 15.30 Uhr am vergangenen Montag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ford Focus. Der Außenspiegel wurde abgefahren. Zudem wurde die Verkleidung des rechten Außenspiegels des Verursacherfahrzeugs abgerissen. Sie lag an der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen/dunklen Opel Corsa D handeln. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden von 2000 Euro zu kümmern. Zeugen können sich unter 02373/90997122 bei der Polizei melden.