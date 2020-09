An der Westendorfstraße brannte ein Elektro-Kleinwagen aus.

Feuerwehr Auto geht in Flammen auf und beschädigt Wohnhaus

In Ihmert brannten in der Nacht ein Auto und ein Motorrad. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Ihmert. Glück im Unglück hatten in der Nacht die Bewohner eines Hauses an der Ihmerter Westendorfstraße. Wäre die Feuerwehr nur wenige Minuten später eingetroffen, hätte ein Fahrzeugbrand auch großen Schaden in dem Haus angerichtet.

Gegen 4 Uhr wurden Anwohner durch einen Knall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie ein Auto lichterloh brennen. Der Elektro-Kleinwagen stand direkt an einer Hauswand. Das Feuer hatte bereits auf ein daneben geparktes Motorrad übergegriffen. Während die alarmierte Feuerwehr aus Hemer anrückte und Verstärkung des Löschzuges Süd per Sirenen alarmiert wurde, gelang es den Eigentümern noch, ein direkt neben dem Feuer geparktes Auto wegzufahren. Löschversuche mit einem Feuerlöscher scheiterten. Bei der Rettungsaktion zog sich ein Mann leichte Verletzungen zu.

Durch die Hitze platzte eine Fensterscheibe der Wohnung im Erdgeschoss, die Flammen drohten auf das Gebäude überzuspringen. Das konnte die Feuerwehr durch ihren Löscheinsatz verhindern. Dass die Hausfassade keine Außendämmung hatte, war ein Glücksfall. Die Dämmung wäre durch die Hitze ebenfalls in Brand geraten. An der Fassade entstand Sachschaden, Jalousien sind geschmolzen, das Erdgeschoss wurde durch Rauch beschädigt.

Von dem Elektroauto blieb nur noch ein Metallgerippe übrig. Auch ein Motorrad wurde zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.