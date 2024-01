Auto in Hemer mit 25 Stundenkilometern zu viel unterwegs

Hemer Bei Geschwindigkeitskontrollen in Hemer war ein Auto besonders auffällig. Insgesamt wurden dort 277 Fahrzeuge kontrolliert.

Mit 75 statt 50 Stundenkilometern war ein Auto am Dienstag in Hemer in einer geschlossenen Ortschaft unterwegs. An der Deilinghofer Straße fanden am Dienstag in der Zeit von 11.35 bis 12.55 Uhr Geschwindigkeitskontrollen statt.

Insgesamt wurden 277 Fahrzeuge gemessen. Davon lagen 17 im Verwarngeldbereich und vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden geschrieben.

