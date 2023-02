Polizei Auto zu schnell: Passanten bringen sich in Sicherheit

Hemer. Passanten mussten am Samstag auf dem Hademareplatz in Hemer zur Seite springen, weil ein Audi-Fahrer über den Parkplatz raste.

Ein 35-jähriger Hemeraner war am vergangenen Samstag mit seinem Audi so schnell auf dem Parkplatz am Hademareplatz unterwegs, dass sich gleich mehrere Passanten laut Polizei erschrocken haben und teilweise sogar zur Seite springen mussten, um nicht von dem Auto erfasst zu werden.

Was den Raser jetzt erwartet

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die sofortige Sicherstellung des Führerscheines an. Der Vorfall ereignete sich um 10.45 Uhr.

