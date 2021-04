Autobahn-Gegner laden zu Wanderung nach Eisborn ein

Eisborn/Hemer. Die GigA 46 veröffentlicht einen Routen-Tipp auf ihrer Internetseite.

Die Gegner des geplanten Ausbaus der A 46 laden Bürger zu einer individuellen Wanderung durch den erweiterten Planungsraum ein, der den Balver Norden wie den Mendener Süden umfasst.

„Durch die Ausweitung des Untersuchungsraums für die A 46 sind zusätzliche wertvolle Umwelt- und Naherholungsgebiete in der Region bedroht“, meint Stefan Neuhaus von der Gruppeninitiative gegen den Bau der A 46 – Für eine Region ohne Autobahn (GigA 46).

Sie hat auf ihrer Homepage einen Vorschlag für eine Wanderung rund um Eisborn, Asbeck und Böingsen veröffentlicht. Der Tipp soll Wanderern von der Planung betroffene Gebiete buchstäblich vor Augen führen. Die Tour startet in der Asbeck, ist etwa neun Kilometer lang, dauert rund drei Stunden.

Unverbaute Waldflächeund schöne Aussichten

„Dabei läuft man meist über befestigte landwirtschaftliche oder Forstwege, an einigen Stellen auch auf schmalen Wald- oder Ackerpfaden. Landschaftlich geht es dabei vorbei an Buchenbeständen und markanten alten Einzelbäumen, an für die Region typischen, unverbauten Waldbächen und Biotopen, die zum Kulturlandschaftskomplex Asbeck-Eisborn gehören. Belohnt wird man mit schönen Blicken unter anderem vom Aussichtsturm Ebberg bis zum Münsterland und weit in das Sauerland hinein“, erklären die GigA46-Sprecher. „Wir wollen unsere Region zwischen Hemer, Fröndenberg, Wickede und Hüsten ohne Autobahn erhalten. Die Wanderung zeigt einen Teilbereich dieser Landschaft, die in Teilen europäisches Schutzgebiet ist.“

Die Wanderung kann wegen Corona nur als Individualtour erfolgen. „Eigentlich hatten wir für den 1. Mai das Angebot einer großen gemeinsamen Wanderung geplant. Durch die andauernde Corona-Pandemie geht das leider nicht. Deshalb haben wir eine Tour ausgearbeitet, die man corona-konform allein oder mit der Familie machen und auf der GigA-Homepage abrufen kann“, heißt es.

Neben Autobahn-Gegnern gibt es auch Befürworter, darunter die Balver Ratsfraktionen sowie der Märkische Arbeitgeberverband (MAV).