Autos sind auf Spielstraßen viel zu schnell

Hemer. Die Stadt beteiligt sich an der europäischen Mobilitätswoche. Wulfertschüler ermahnen Autofahrer An der Steinert.

„Der ist viel zu schnell“, ruft die Schülerin der Wulfertschule aufgeregt, auch ohne Lasermessgerät kann Polizeihauptkommissar Detlef Schulte das nur bestätigen. Schrittgeschwindigkeit ist auf der Straße An der Steinert erlaubt, geschätzte 25 km/h sind da eindeutig zu schnell. Der ertappte Autofahrer hat Glück, es bleibt an diesem Morgen bei einer Ermahnung durch Schüler und den Bezirksbeamten der Polizei. Statt des Strafmandats gibt es ein Merkblatt über den vielfach auch „Spielstraße“ genannten verkehrsberuhigten Bereich.

„Nachhaltige Mobilität sichtbar in Szene gesetzt“, ist die europäische Mobilitätswoche überschrieben, an der sich auch die Stadt Hemer beteiligt. Es sind unter anderem Aktionen mit der Wulfertschule, dem Kinder- und Jugendtheater „Stageplay“ und dem Jugendzentrum sowie dem Netzwerk Familienzentren geplant.

Großes Verkehrsschildauf die Straße gemalt

Den Auftakt machte die Klasse 4b der Wulfertschule quasi vor ihrer Haustür. Für viele Schüler ist die Straße An der Steinert Schulweg. In diesem verkehrsberuhigten Bereich sollten sich die Kinder eigentlich besonders sicher fühlen, sind sie doch als Fußgänger gleichberechtigt mit den Autofahrern. Doch auch Kontrollen der Polizei bestätigten in der Vergangenheit, dass viele Autofahrer zu schnell sind.

Schüler der Wulfertschule informierten Autofahrer zusammen mit Ordnungsamt und Polizei über die Regeln in verkehrsberuhigten Bereichen Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die Schüler beschäftigten sich im Unterricht mit dem Verkehrszeichen 325, entwarfen eigene „Spielstraßen-Schilder“ und malten schließlich ein großes Verkehrsschild mit Kreide auf das Pflaster. Ziel dieser Aktion war es, Autofahrer noch stärker auf das Verkehrszeichen aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Malaktion verteilten die Kinder zudem Flyer an die Verkehrsteilnehmer, um auf das richtige Verhalten im verkehrsberuhigten Bereich hinzuweisen. Zusammen mit dem Bezirksbeamten Detlef Schulte wurden die Autofahrer kurz angehalten. Die Frage nach der richtigen Geschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich konnten nur die wenigsten richtig beantworten. „Die meisten tippen zwischen 30 und 10“, bilanzierten die Schüler, erlaubt ist Tempo 7. „Toll, dass ihr heute mitmacht“, bedankte sich der Erste Beigeordnete Christian Schweitzer.

Die andere Aktion „Spielweg“, welche die Koordinatorin des Netzwerks Familienzentren in Hemer, Claudia Grau, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Familienzentren umsetzt, will ein Zeichen für mehr Spaß an der Bewegung auf dem Gehweg setzen und Spielelemente vorübergehend mit Sprühfarbe auf die Gehwege bringen. Eltern und Kinder sollen hiermit motiviert werden, das Elterntaxi vielleicht einfach mal stehen zu lassen. Die Spielideen, die mit Hilfe des QR-Codes schnell auf das Handy geladen werden können, bieten viele neue Inspirationen.

Spielwege vor denKindertagesstätten gestaltet

Das AWO-Familienzentrum KTE Ruth-Grohe-Haus gestaltete ebenfalls am Donnerstag zusammen mit den Kindern einen Spielweg auf der Feldstraße. Die Städtische KTE „Die Bärenbande“ – Familienzentrum Kompass wird im Rahmen ihrer alljährlich stattfindenden „Woche der Verkehrserziehung“ zusammen mit der Polizeioberkommisarin Fröhlich von der Polizei die Aktion „Spielweg“ mit in die vielfältigen Übungen zum Thema „Der sichere Schulweg“ einbauen. In dieser Woche werden die Kinder den Weg zum Kindergarten und ihrer neuen Schule und das Verhalten im Straßenverkehr üben.

Das Kinder- und Jugendtheater „Stageplay“ und das Jugendzentrum beteiligen sich mit Kindern und Jugendlichen am Mittwoch, 23. September, von 17 bis 19 Uhr an der Aktion, in dem zusammen der Fußweg hinter dem Jugend- und Kulturzentrum am Park künstlerisch und auf spielerische Art verschönert wird.