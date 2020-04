Autos stauen sich bis an die Kreuzung Europastraße

Hemer. Am ersten Tag der Öffnung war der Andrang auf dem Bringhof groß. Lage könnte sich in der nächsten Woche entspannen.

Bis an die Kreuzung Europastraße haben sich am Montag die Autos mit Bürgern gestaut, die ihre Abfälle im Bringhof abladen wollten. Vier Wochen lang war der städtische Bringhof geschlossen. Vor allem Grünabfälle und Renovierungsmüll haben sich in dieser Zeit angesammelt.

Kleines Verkehrschaos an der Kreuzung Europastraße

Etwa drei Wochen hat Paul Bode darauf gewartet, dass er endlich den Hausrat aus der ehemaligen Wohnung seiner Schwiegermutter entsorgen kann. Die Ladung voller Möbel und Einzelteile füllt nicht nur den Kofferraum, sondern auch den Raum über den ausgeklappten Hintersitzen. „Da habe ich noch so ein Auto voll“, sagt er, während er den Inhalt seines Fahrzeugs in die richtigen Container sortiert.

Ein Stau bis zur Kreuzung an der Europastraße hat sich am Montagmittag bei der Öffnung des Bringhofes nach den Corona-Beschränkungen gebildet. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Damit ist er nicht der einzige. Die Wartezeiten sind lang, an der Kreuzung Europastraße/Englangstraße wird die Verkehrslage mittlerweile chaotisch. Von beiden Seiten wollen die Fahrzeuge in die Englandstraße einbiegen, auch um den Supermarkt in der Nähe zu besuchen. Irgendwie regelt es sich aber doch.

Oxana Springer und ihre Familie waren schon früh da und können nun den Renovierungsabfall ihrer Tochter entsorgen – alte Schränke Sofas, Holzplatten. „Mein Mann hat da Erfahrung“, erklärt sie die Vorplanung der Familie. Der Umzug war am Samstag, weswegen der Müll nicht in der Zwischenzeit irgendwo gelagert werden musste.

Vor allem Grünabfälle wirft Frank Lehmann in den Container. Etwa 200 Liter in vier Behältern haben sich beim Rasenmähen und bei Gartenarbeiten angesammelt. „Das wird auch langsam Zeit“, sagt er. Daran, seinen Müll im Bringhof abzuliefern, habe man sich mittlerweile gewöhnt.

Andrang wird in ersten Tagen nach der Öffnung groß sein

Edgar Schumacher, Leiter des städtischen Bringhof, überrascht der große Andrang nicht. „Die Leute hatten Zeit zum Ausmisten, Aufräumen und Renovieren. Besonders, da man über die Ostertage nicht wegfahren konnte“, erklärt er. In den ersten Tagen nach der Öffnung schätzt er, dass der Andrang groß sein wird. „Danach wird es sich hoffentlich normalisieren“, so Schumacher. Er erinnert auch daran, dass die Abholung von Sperrmüll in den Gebühren enthalten ist. Die Termine dafür sind im Abfallkalender der Stadt in Erfahrung zu bringen.