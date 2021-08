Azubi-Speed-Dating in Hemer mit Weltmarktführern

Hemer. Die SIHK-Akademie hat noch Plätze für die „SummerSchool“ vom 9. bis 11. August frei.

Die SIHK-Akademie startet von Montag, 9. August, bis Mittwoch, 11. August mit der „SummerSchool“. Dort können sich Jugendliche in den Lehrwerkstätten Hemer, Hagen und Lüdenscheid ausprobieren und ihre Talente entdecken. Bei Betriebsbesichtigungen lernen sie die Abläufe in der realen Arbeitswelt kennen, schreibt die SIHK-Akademie. Am Abschlusstag kommen dann, so die Mitteilung, die südwestfälischen Weltmarktführer in die Bildungsstätten, um die Jugendlichen in lockerer Atmosphäre zum Azubi-Speed-Dating zu bitten.

„Zahlreiche namhafte Firmen aus dem Märkischen Südwestfalen haben sich für die SummerSchool 2021 der SIHK Akademie angekündigt, um dort Auszubildende für ihre Betriebe zu finden“, schreibt die SIHK-Akademie. Mit von der Partie seien Unternehmen aus der Region, die für das große Potenzial stehen, das in der südwestfälischen Wirtschaft steckt.

„Was die Firmen eint, ist die Suche nach Auszubildenden, die sich ähnlich schwierig wie im vergangenen Jahr gestaltet“, so die Mitteilung weiter. Denn wer heute die zehnte Klasse besucht, habe durch Lockdown und Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Schuljahren weder ein Praktikum absolviert, noch eine ausführliche Berufsorientierung erfahren. „Viele Schulabgänger haben überhaupt keine Idee davon, welchen Beruf sie ergreifen wollen“, wird SIHK-Akademie-Geschäftsführer Thomas Haensel zitiert. Eine Ausbildung biete, so die Akademie, weitreichende Chancen. Über Aufstiegsqualifikationen könne der Weg eines Facharbeiters oder einer Facharbeiterin bis ins mittlere Management eines Unternehmens führen. Wer den Meister macht, erwerbe dadurch die Berechtigung zum Studium. „Viele Unternehmen suchen Ingenieure, die vor dem Studium eine solide, praktische Ausbildung absolviert haben“, erklärt Haensel die Vorteile einer Berufsausbildung.

Informationen zur SummerSchool und zur Anmeldung gibt es unter: www.sihk-akademie.de/summerschool21.

