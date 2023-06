Verkehr Lkw reißt in Hemer Leitplanke aus dem Fundament

Hemer. Lkw fährt in Höhe von Restaurant Panda in Hemer in die Leitplanke. Eine Umleitung wurde eingerichtet, wegen eines weiteren Unfalls aber gesperrt.

Ein Lkw ist vermutlich in Folge der glatten Fahrbahn nach dem starken Regen auf der B7 in Höhe des Restaurants Panda von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Auch aufgrund von ausgelaufenen Betriebsmitteln ist die Straße in Hemer derzeit gesperrt. Der Unfall soll sich um 18.20 Uhr ereignet haben. Wann die Strecke freigegeben wird, ist unklar. Zunächst wurde eine Umleitung eingerichtet, dann allerdings nach einem Unfall auch dort gesperrt. Gegen 21.23 Uhr wurde die B 7 teilweise wieder freigegeben. Aufgrund von Reinigungsarbeiten der ausgelaufenen Betriebsmittel ist die Straße weiterhin halbseitig gesperrt.

