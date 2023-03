Babywald in Hemer: Ein Baum als ganz persönliches Geschenk

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Auf dem neuen Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark in Hemer können auch in den kommenden Jahren noch 150 Bäume gepflanzt werden.

Hemer. Die ersten 50 Bäume auf dem neuen Gelände des Hemeraner Babywaldes sind gesetzt. In den Folgejahren werden weitere 150 Bäume gepflanzt

Dicke Dreckklumpen unter den Schuhen, nasse Haare und beschlagene Brillen: Das Pflanzfest im Babywald war am Sonntag kein Zuckerschlecken, machte aber dennoch großen Spaß. 50 Bäume sind dort von Eltern, Großeltern, Paten und den Kindern selbst bei Dauerregen gepflanzt worden und wurden zum Geschenk für die Ewigkeit.

Das neue Gelände des Babywaldes am Sauerlandpark konnte und kann auch zukünftig fußläufig gut erreicht werden, und der Blick auf die große Fläche verdeutlichte, dass auch in den kommenden Jahren noch genügend Bäume, genauer gesagt 150 Exemplare, gepflanzt werden können. Wer denkt, dass es sich nur um Hemeraner Familien handelte, die am Sonntag einen Baum in die Erde brachten, der irrt, denn viele Familien reisten auch aus den Nachbarstädten an.

Große Emotionen auf der neuen Pflanzfläche

Dass ein Pflanzfest mit großen Emotionen verbunden ist, war deutlich spürbar. Zum einen ist es ein besonderer Augenblick, wenn etwas Bleibendes für den Nachwuchs geschaffen wird, zum anderen betonten viele, dass die Aktion der Heimatzeitung und der Stadt Hemer auch ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz sei.

Alle waren im Babywald in Hemer mit großem Elan dabei. Foto: Jana Haase

Kraft und Herzblut

Es war ein buntes Bild auf der Fläche, denn farbenfrohe Regenschirme und Kleidung waren das Erste, was auffiel. Beim zweiten Blick sah man aber auch das Herzblut, mit denen die verschiedenen Baumsorten in die Erde gebracht wurden. Das kleine Fluchen zwischendurch, wenn eine dicke Baumwurzel den Weg in die Tiefe versperrte und man mit dem Spaten in der Hand kreativ werden musste, war schnell vergessen. Stand der kleine Baum erstmal und war auch das Namensschild angebracht, wurden die Handys für Erinnerungsfotos gezückt. Gerührt betrachteten die Familien ihren Baum und überlegten, wie es wohl an dieser Stelle in einem Jahr aussehen wird.

Die Elsbeere 18 Mal gewählt

Traubeneichen, Vogelkirschen und Elsbeeren sind die Baumsorten, die Stadtförster Dirk Basse und sein Team für den Babywald ausgesucht haben. „Die Elsbeere wurde 18 Mal gewählt“, verriet Basse, der sich freute, dass die Veranstaltung, die gemeinschaftlich von der Heimatzeitung, der Stadt Hemer, der Jugendfeuerwehr, dem Stadtforst, dem Iserlohner Krankenhaus Bethanien und der Krombacher Brauerei auf die Beine gestellt worden war, so gut lief. Schirmherr des Babywaldes ist Bürgermeister Christian Schweitzer, der selbst zusammen mit seiner Frau Ann-Kristin zwei Bäume für die Kinder Louisa und Moritz pflanzte. Auf die Frage, was denn schöner sei – die Arbeit im Rathaus oder die an der Schüppe im Schlamm – sagte er lachend: „Hier sieht man auf jeden Fall schneller, was man getan hat.“

Beim Pflanzfest in Hemer gab es viele glückliche Gesichter. Foto: Jana Haase

Paten und Großeltern schenken von Herzen gern

Nach getaner Arbeit und ziemlich durchnässt, freuten sich alle auf einen Teller heiße Erbsensuppe, die vom Bethanien-Krankenhaus geliefert worden war. Die Feuerwehr-Jugend schenkte Getränke aus, der SGV Hemer sorgte mit seinen großen Zelten dafür, dass die Gäste trockenen Unterschlupf fanden.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer gibt es hier +++



„Wir freuen uns, dass trotz der schlechten äußeren Bedingungen wie noch nie bei den Pflanzfesten in Hemer und Iserlohn die Stimmung bei den Familien doch so gut ist und alle Freude beim Pflanzen hatten“, zog IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann ein positives Fazit.

+++ Lesen Sie auch: Das neue Hallenbad in Hemer wächst und gedeiht +++

Genau so war es auch: So bekam die kleine Valentina einen Baum von ihrer Patentante, und Anton und Emil je einen Baum von ihrem Opa, der vor 55 Jahren in Hemer in der Kaserne stationiert war und wie er sagt, genau diese Straße zum heutigen Babywald gelaufen ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer