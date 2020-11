Balance, Modern Dance und Turnelemente

Ihmert. Der TSV Ihmert stellte in einem Workshop den Twirlingsport vor – in kleiner Gruppe und kürzer als eigentlich geplant.

Der Liebe wegen zog es Nicole Kromm aus Korbach nach Ihmert. Dort möchte die 19-Jährige nun wiederum ihre Leidenschaft zum Twirling weitergeben. Schon länger plant der TSV Ihmert zusammen mit Nicole Kromm, den Twirlingsport in sein Angebot aufzunehmen. Bereits bei der Jahreshauptversammlung präsentierte Kromm ihre Sportart. Die Corona-Pandemie machte den Verantwortlichen dann einen Strich durch die Rechnung, denn auch das Sportleben in Hemers Süden lag brach.

Andere für den Sport begeistern

Nach den Lockerungen entschied man sich im Verein, mit einem Workshop die noch recht unbekannte Sportart vorzustellen und so mögliche Interessenten für ein regelmäßiges Angebot zu gewinnen. Am Samstag sollte es nun soweit sein – und wieder machte die Corona-Pandemie dem TSV Ihmert beinahe einen Strich durch die Rechnung. Der Lock-Down in den Sportvereinen tritt zwar erst mit dem heutigen Tage in Kraft, trotzdem war man beim TSV Ihmert lange unentschlossen, ob man den Workshop durchzuziehen sollte oder nicht. Nach langem Ringen und Rücksprache mit dem Landes- und Kreissportbund sowie dem Stadtsportverband Hemer entschied man sich für den Workshop – dies jedoch mit kleinerer Teilnehmeranzahl und zudemn zeitlich verkürzt.

Auch wenn der Workshop kürzer als ursprünglich geplant ausfiel, hatten die neun Teilnehmerinnen im Alter von sieben bis zwölf Jahren in der Turnhalle Ihmert jede Menge Spaß. Neben Mitgliedern aus den eigenen Reihen hatten auch Nichtmitglieder die Chance, ins Vereinsleben und die Sportart zu schnuppern. Es wurden Grundlagen, Techniken und Tanzschritte vermittelt.

Twirling ist ein dynamischer Sport, Elemente aus Tanz, Akrobatik und Turnen werden kombiniert. Das Sportgerät ist ein leichter Metallstab mit Gummi-Enden, in der Fachsprache Baton genannt. Dieser wird zu passender Musik mit den Händen gedreht, in die Luft geworfen oder mit dem Körper jongliert.

Im Workshop erlernten die jungen Teilnehmerinnen die drei Grundelemente Schleudern, Rollen und Kontaktmaterial. Beim Schleudern wird der Baton in die Luft geworfen und wieder gefangen, beim Rollen gleitet der Baton über den Körper und beim Kontaktmaterial wird der Baton mit kleinen Flips im Takt der Musik geworfen und gefangen.

Die Fachfrau war ganz begeistert, wie gut das bei den Ihmerter Mädels direkt am Anfang schon klappte. In ihrer alten Heimat war Nicole Kromm bereits sehr erfolgreich mit Twirling-Gruppen. Vor acht Jahren nahm sie selbst an ihrem ersten Twirlingsport-Wettkampf teil. 2017 war für sie ein sehr erfolgreiches Jahr, wurde sie doch dreimal Deutschland-Cup-Meisterin. Aber auch international hat sie schon Erfahrung: Beim Europa-Cup erreichte sie mit zwei Stäben den 13. Platz.

Warum hat es ihr der Twirlingsport angetan? Die Frage beantwortet Nicole Kromm wie aus der Pistole geschossen: „Man kann sich frei ausleben.“ Die Sportart vereint Ballett, Moderndance und Turnelemente miteinander und ist somit nicht nur tänzerisch oder auch turnerisch eine Herausforderung. Twirling macht nicht nur Spaß, sondern gibt Selbstvertrauen und ist ein super Fitness- und Koordinationstraining.

Twirling soll sichim Verein etablieren

Eines ist sicher: Sobald die Einschränkungen wieder aufgehoben werden, soll es beim TSV Ihmert endgültig mit dem Twirlingsport für Kinder und Jugendliche losgehen. Das Angebot soll sich an Kinder ab sieben Jahren richten, dabei werden weder Vorkenntnisse noch besondere sportliche Fähigkeiten vorausgesetzt.

Wer nun Interesse an dem besonderen Sport hat, kann sich jetzt schon bei Tatjana Sturm-Schulte von der TSV-Turnabteilung unter 0170/9359210 melden.