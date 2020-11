Bals verlegt Hauptsitz nach Düsseldorf

Die Ingo-Bals-Gruppe hat ihren Sitz von Hemer nach Düsseldorf verlegt. Laut Geschäftsführer Ingo Bals sollen dadurch die Expansion und primär die Projektentwicklungstätigkeiten der Immobiliengesellschaft gefördert werden. „Die starke Konzentration von Unternehmen unserer Branche macht die Landeshauptstadt für uns sehr interessant“, begründet Bals die Verlegung des Firmensitzes.

Weiterhin befinden sich, wie Bals auf Nachfrage schreibt, internationale Geschäftspartner (Bauträger, Projektentwickler, Centerbetreiber, etc.) in Düsseldorf. Der nationale und internationale Ruf der Stadt sei für eine überregionale, internationale Ausrichtung der Firma von großer Bedeutung. Wie Bals ebenfalls mitteilt, sollen alle Büromitarbeiter an dem bisherigen Standort an der Ostenschlahstraße verbleiben. Technische Mitarbeiter wie Hausmeister, aber auch das Reinigungspersonal für die Immobilien (inkl. Boardinghouse Hemer) blieben ebenfalls in Hemer. Von Stellenstreichungen in der Felsenmeerstadt spricht er nicht. Auch das Sponsoring in Hemer, zum Beispiel der HTV-Handballmannschaft soll erhalten bleiben, schreibt er in einer Ankündigung auf Facebook.

Zudem plant die Gesellschaft ein Konzept für Kleinkinder und Eltern. Unter dem Namen „Flamingos Kinderparadies“ soll die Kinderbelustigung mit Hüpfburgen, Bällebad und weiteren Attraktionen im Sauerland aufgebaut werden. „Wir benötigen noch abschließende Genehmigungen, so dass der geplante Standort noch nicht bekannt gemacht werden soll“, schreibt Ingo Bals. Mit einem Hygienekonzept, welches unter anderem verschiedene Zeitfenster zur vorherigen Onlinereservierung beinhaltet, versucht die Firma Mitte Dezember zu öffnen, sofern es die Corona-Situation zulässt.

Die Bals-Gruppe besteht aus mehreren Firmen, die sich meist um Immobilien und Dienstleistungen rund ums Haus drehen. Bals berichtet, dass die Corona-Krise auf den Großteil des Geschäfts keinen Einfluss hat. Das Boardinghouse Hemer sei gut ausgelastet durch Monteure und Geschäftsreisende. Zurzeit gebe es nur einen leichter Rückgang durch Ausbleiben von Touristen. Bug Spencer, die Übernahmegesellschaft der Firma Fassadenfritz, verzeichne jedoch einen starken Auftragsrückgang durch Corona.

Für die Firma Fassadenfritz wurde im November 2019 das Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet, ebenso für die Firma Bals Bau im Sommer diesen Jahres.