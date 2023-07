Balves Gemeindepädagoge Sven Körber über Fußball und Kirche

Balve/Deilinghofen. Sven Körber ist Balves neuer Gemeindepädagoge. Sonntag stellt er sich vor, in der Kirche, dann beim Sekt. Sein Herz schlägt für die Fohlenelf.

Balves Evangelische Gemeinde erhält einen neuen Gemeindepädagogen. Am Sonntag stellt sich Sven Körber vor. Erst feiert er um 10 Uhr einen Gottesdienst mit der Gemeinde. Anschließend darf sie den Neuen beim Sekt-Empfang kennenlernen. Es ist bewusst ein lockerer Treff. Die offizielle Einführung folgt erst im August.

„Wir haben gesagt, es soll schon im Vorfeld einen Gottesdienst geben, wo inoffiziell begrüßt werde“, sagt der Deilinghofer. „Ich gestalte den Gottesdienst und halte auch die Predigt. Es soll so sein, dass Frau Kastens in dem Gottesdienst auch noch mitwirkt.“ Obendrein findet eine Taufe statt. Die Pfarrerin stellt ihren Nachfolger vor. Superintendentin Martina Espelöer aus Iserlohn führt ihn am 13. August offiziell ein; ab 1. August ist Sven Körber in der Balver Gemeinde in Amt und Würden.

Sven Körber arbeitet künftig mit seiner Frau Doreen Wahl zusammen. Die beiden teilen sich die Arbeit auf. „Meine Frau wird für die Jugendarbeit zuständig sein. Ich mache die anderen Bereiche“, berichtet Sven Körber. „Es ist so, dass wir uns die Bälle zuspielen. Wir wollen das so machen, dass wir einander ergänzen.“

Ergänzen können sich womöglich auch Sven Körbers berufliche Ausbildung und seine private Leidenschaft. Der gebürtige Mönchengladbach huldigt der Fohlen-Elf – auch wenn er sagt, dass die große Zeit von Borussia Mönchengladbach bereits zum Zeitpunkt seiner Geburt vorbei gewesen sei. Sven Körber gehört zum Jahrgang 1980. „Ich habe seit 1995 eine Dauerkarte bei Borussia Mönchengladbach“, erzählt er. „Zu meiner Konfirmation habe ich Endspiel-Karten bekommen, zum Pokalfinale gegen Wolfsburg. Vor zwei Jahren haben wir in Deilinghofen einen Gladbach-Fanclub gegründet. Ich finde es ganz schön, dass dabei die Möglichkeit habe, Menschen kennenzulernen, die mit Kirche erst mal nichts zu tun haben. Über Fußball kann man schnell ins Gespräch kommen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Fußball ein Türöffner ist.“ Nicht selten führt der Weg vom Fußball dann doch zur Kirche. Im besten Fall gewinnt Sven Körber auf diese Weise sogar neue Mitarbeiter – und zwar neue Mitarbeiter in Balve.

Nach der Verabschiedung von Pfarrerin Kastens in den Ruhestand stellt sich die Gemeinde neu auf. Sie arbeitet mit der Partnergemeinde in Deilinghofen so eng zusammen wie nie zuvor. Der neue Pfarrer Thomas Ehlert ist das Gemeinde-Gesicht in Deilinghofen, Sven Körber indes konzentriert sich aufs Hönnetal: „Das ist ganz klar mein Schwerpunkt.“ Und zwar ganz bewusst: Die beiden Gemeinden reagieren darauf, dass kurze Entfernungen nach wie vor mit langen Fahrzeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden sind. Zugleich soll es auch gemeinsame Aktivitäten geben – etwa Jugendfreizeiten im Sommer. Doch aus Erwachsene hat Sven Körber im Blick. „Wie das konkret aussieht, werden die nächsten Monate zeigen.“

