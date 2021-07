Die Hemeraner Musiker von Ritmo Animado treten im Rahmen von "samstags in Hemer" auf.

Musik Batucada, Samba-Reggae und Timbalada am Samstag in Hemer

Hemer. Die Musiker von „Ritmo Animado“ spielen zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Neuen Markt.

Die Musiker von „Ritmo Animado“ setzen am kommenden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr die Reihe „samstags in Hemer“ rund um den Wochenmarkt fort. Erklingen werden unter anderem afro-brasilianische Rhythmen wie Batucada, Samba–Reggae oder Timbalada. Gegründet und geleitet wird die Trommelgruppe vom Schlagzeuger Andreas Ruhnke. Die Gruppe ist unter anderem bei DortBunt und dem Friedensfest in Iserlohn aufgetreten.

Das Kulturbüro der Stadt Hemer freut sich, die Hemeraner Musiker gewonnen zu haben und erinnert ebenso daran, unbedingt die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten.

Ein kleiner Ausblick: Der nächste Termin für „samstags in Hemer“ ist für den 28. August geplant. Dann werden voraussichtlich der Orchesterverein Hemer und die Musikschule der Stadt Hemer den musikalischen Rahmen für den Wochenmarkt bilden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer