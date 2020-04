Baustellenampel regelt Verkehr auf der Bundesstraße 7

Hemer/Menden. Auf der B7 muss am Ortseingang Menden mit Staus gerechnet werden. Am künftigen Kreisverkehr auf der Iserlohner Landstraße steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung, der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt. Nachdem der Mittelkreis und der abzweigende Straßenbereich Am Vogelsang komplett fertig gestellt wurde, wird jetzt der Fahrbahnrand entlang des Radweges Hemer-Menden gebaut und die Fahrspur Menden nach Hemer fertiggestellt. Der Grünstreifen wird künftig weit in die Iserlohner Landstraße hineinragen.