Im Hemeraner Baugebiet „Langer Graun“ sollen voraussichtlich am 4. Juli die Arbeiten beginnen.

Baustelle Baustraße im „Langer Graun“ in Hemer verschwindet

Hemer. Lange mussten die Anwohner auf die Fertigstellung ihrer Straße im Baugebiet „Langer Graun“ in Hemer warten. Nun soll gebaut werden.

Die Straßen- und Tiefbauarbeiten zum Endausbau des Erschließungsgebietes „Langer Graun“ in Hemer-Deilinghofen beginnen voraussichtlich am Montag, 4. Juli. Die beauftragte Iserlohner Firma UKA Bau wird mit der Maßnahme mindestens bis Ende des Jahres beschäftigt sein.

Das Baugebiet wurde 2017 mit einer Baustraße erschlossen. Der etwa zehn Zentimeter starke Asphaltoberbau der provisorischen Baustraße wird zunächst komplett zurückgebaut, bevor die neuen Erschließungsstraßen in Pflaster- und Asphaltbauweise hergestellt werden. Außerdem werden 19 Baumgruben zur späteren Bepflanzung und ca. 400 Quadratmeter Fläche für Stellplätze angelegt.

Zur Entwässerung des Baugebietes werden neue Straßenabläufe und 50 Zentimeter breite Muldenrinnen eingebaut. Der Anliegerverkehr wird abschnittsweise durch eine Vollsperrung der Straßen „Lange Wiese“ und „Bautenheide“ in den jeweiligen Baufeldern eingeschränkt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Dezember abgeschlossen werden. Da sie witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge von Schlechtwetter möglich sein. Dazu kann es auch wegen der Verfügbarkeit von Baustoffen zu Bauverzögerungen kommen.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 550.000 Euro. Die Stadt Hemer bittet alle Anlieger, sich entsprechend umsichtig zu verhalten und die Baustellenbeschilderung zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr sei selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551-340) für Fragen zur Verfügung.

