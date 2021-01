Wohnen in Hemer

Wohnen in Hemer Baustraße zügig fertiggestellt

Hemer. Die Arbeiten im Baugebiet Duloh gehen zügig voran.

Im Baugebiet am Duloh/Feldstraße Nord gehen die Arbeiten zügig voran, aber das, was am Montag eigentlich präsentiert werden sollte, lag unter einer Schicht aus Eis und Schnee begraben. Anlass des Ortstermins war die Fertigstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet.

Ende September begannen die Erschließungsarbeiten – und die konnten am 23. Dezember bereits abgeschlossen werden. „Hier wurde mächtig Gas gegeben“, freut sich Frank Wawrzyniak, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft und gemeinsam mit Tobias Hahn zuständig für den Verkauf der Grundstücke bei der Sparkasse. 1500 Quadratmeter Baustraße, 550 Meter Kanal und die erforderlichen Versorgungsleitungen für Gas, Strom, Wasser und Glasfaser seien in Rekordzeit verlegt worden. Auf der Baustelle hat es auch keine Ausfälle begingt durch das Coronavirus gegeben, so dass alle zügig agieren konnten.

Gute Zusammenarbeitals Garant für den Erfolg

Alle am Bau Beteiligten hoben das gute Miteinander und die gute Zusammenarbeit hervor. Der Dank der Hemeraner Grundstücksentwicklungsgesellschaft geht an die Firma Stricker und die weiteren ausführenden Unternehmen, das Planungsbüro SM-Consult und an die STADTprojekt, die für die Steuerung der Gesamtmaßnahme zuständig sind. Besonders hervorzuheben sei die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt und den Stadtwerken, denn „nur so konnte der straffe Zeitplan eingehalten werden“, heißt es aus den Reihen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft.

22 Baugrundstücke wurden im Vorfeld beworben, und tatsächlich habe es laut Sparkasse 181 Interessenten für die Grundstücke gegeben. Die Nachfragen kamen aus Hemer und Umgebung, aber auch aus dem Ausland von Familien, die sich wieder in Hemer niederlassen wollen. „Aktuell gibt es für alle Grundstücke feste Reservierungen. Weil die Erschließungsarbeiten so zeitig fertiggestellt wurden, können die Käufer im Frühjahr wie angekündigt mit ihrem Bauvorhaben beginnen“, freut sich Frank Wawrzyniak, der davon ausgeht, dass die notariellen Beurkundungen Anfang Februar stattfinden können. Die Häuslebauer, die sich für dieses Baugebiet entschieden haben, kommen unter anderem aus Hemer, Iserlohn, Dortmund, Hagen, den USA und aus der Schweiz. Das neue Baugebiet hat insgesamt eine Fläche von 1,7 Hektar, die Grundstücke sind zwischen 436 und 650 Quadratmeter groß.

Als nächstes werden die Planungen für die öffentlichen Grünflächen und dem Kinderspielplatz konkretisiert. Sobald ein Teil der Häuser bewohnt ist, soll die Umsetzung erfolgen.

Suche nach weiterem Bauland

„Wir sehen, die Nachfrage nach Grundstücken ist sehr groß“, hofft Sparkassenvorstand Jörg Kötter, dass sich in Hemer weiteres Bauland finden lässt., „aber der Flächennutzungsplan gibt aktuell ja nichts mehr her“. Zukünftig werden es Häuslebauer, so die Sparkasse, wohl bedeutend schwerer haben, ein Baugrundstück in der Felsenmeerstadt zu finden.