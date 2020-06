Hemer. Die monatlichen Bedenkzeiten in der Ebbergkirche finden wieder statt. Der nächste Termin ist am Freitag, 3. Juli, in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr. Die Besucher müssen sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Möglichkeiten zur Handdesinfektion sind vorhanden. Das Thema in der kommenden Bedenkzeit mit Uwe Henning lautet: „Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid!“