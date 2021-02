Bei der Friedenspark-Gestaltung Folgekosten vermeiden

Hemer. Der Friedenspark wird saniert. Ein Arbeitskreis hat in der vergangenen Woche getagt.

Eine Förderung in Höhe von 436.500 Euro hat die Stadt Hemer für die umfangreiche Sanierung und Entwicklung des Friedensparks in der Innenstadt vom Land NRW erhalten. Um die Mittel aus dem Programm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ optimal einzusetzen, hat in dieser Woche ein politischer Arbeitskreis mit Vertretern der Fraktionen im Rat der Stadt Hemer, der Verwaltung, des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer und dem beauftragten Landschaftsarchitekturbüro Freese aus Dorsten stattgefunden. Zuvor wurde die Planung in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschlossen.

Weitere Planungsdetails sollten in einem Arbeitskreis erörtert werden. Geplant sind die Erneuerung des Spielplatzes, der Wege, des Mobiliars, der Beleuchtung, die Schaffung von Plätzen mit Aufenthaltsqualität sowie das Pflanzen einer Blühwiese und von Staudenflächen. In dem jüngsten Arbeitskreistreffen ging es um Detailfragen zu dieser Planung, wobei auch leichte Modifikationen in Bezug auf den Brunnen, die Blühwiese und das Abfalleimerkonzept vorgenommen wurde.

Zielsetzung war dabei die Reduktion der Folgekosten. Diese Änderungen werden nun dem Ausschuss im April vorgestellt, damit die Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden können und der Friedenspark in neuem Glanz erstrahlt.