Bei Diebstahl gefilmt: Polizei enttarnt Dieb aus Hemer

Hemer. Mithilfe einer Überwachungskamera hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb aus Hemer enttarnt. Das Diebesgut tauchte nicht wieder auf.

Ein 36-jähriger Mann, der in Hemer gemeldet ist, steht im Verdacht, das gesicherte Ladekabel einer Wallbox gestohlen zu haben. Das berichtet die Polizei am Montag. Der rechtmäßige Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Freitagnachmittag.

Daraufhin rief er die Polizei und zeigte den Beamten die Aufnahmen seiner Überwachungskamera. Sie zeigten einen Mann, den die Polizeibeamten bereits aus anderen Einsätzen kannten.

Deshalb klingelten die Polizeibeamten bei dem Tatverdächtigen, der den Diebstahl allerdings leugnete. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss beantragt. Bei der Durchsuchung wurde jedoch kein Diebesgut entdeckt. Dennoch fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

